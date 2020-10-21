توفير كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات لتلاميذ مدارس الإسكندرية

وفرت محافظة الإسكندرية، اليوم، كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات والمعقمات والصابون والكلور، وذلك لتخصيصها لمدارس المحافظة بجميع الإدارات التعليمية، لتوزيعها على جميع المدارس.

وقال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، إنه في إطار حرص المحافظ على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد للطلاب إنه سيتم توفير كمامات ومطهرات قائلا: "اللي مش قادر يجيب كمامة هنجيبهاله.. أهم حاجة صحتكم.. والتزموا بارتدائها طوال اليوم، وكل سنة وأنت طيبين".

وأشار "الشريف"، إلى أنه جار توفير كميات من الكمامات الطبية لكل مدرسة، بالاستعانة بخطوط إنتاج الكمامات بالمدارس الفنية على مستوى الإسكندرية.

وشدد على مراعاة التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة للفصول والحجرات، وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، وتجهيز المستلزمات اللازمة لغرف العزل، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بصفة مستمرة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، افتتح مدرسة "المتحدة 2 للغات الرسمية، والمتحدة 3 الإعدادية"، بإدارة المنتزه التعليمية، اللتين افتتحهما من أصل 32 مدرسة جديدة، بعدد 671 فصلا، علي مستوي الإدارات التعليمية، دخلت الخدمة في العام الدراسي الجديد.

وتفقد المحافظ المدارس الجديدة، موجها الطلاب والمسؤولين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات داخل المدرسة، حفاظا على سلامتهم.

وطالب المحافظ أولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم بالتزام ارتداء الكمامة طول اليوم الدراسي، كما خاطب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس، بأن الطلاب أمانة يجب المحافظة عليهم، مشيرا إلى أن منطقة السيوف تشهد افتتاح 7 مدارس جديدة.

وبدأت مدارس محافظة الإسكندرية العام الدراسي، بعد توزيع طلاب المراحل التعليمية على أيام الأسبوع، منعا للازدحام وانتشار فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مكثفة، وتعليمات صارمة لارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي.