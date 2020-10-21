مياه الفيوم تطالب مرشحي النواب بعدم الزج باسمها في العملية الانتخابية

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيان إعلامي لها، اليوم الأربعاء، بيانًا، للرد على مزاعم بعض مرشحي مجلس النواب 2020 عن دائرة مركز سنورس وطامية، والتي تناول فيها وجود مشاكل بخزان بيهمو بمركز سنورس الذي تم افتتاحه منذ ما يقرب من عامين، والذي قضى على مشاكل ضعف مياه الشرب ببعض القرى بمركز سنورس، وذلك من أجل تحقيق مكاسب زائفة على حساب التقليل من مشاريع قومية.

وأشار اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الخزان تم تنفيذه على أعلى مستوى من الكفاءة، وقد تم تشكيل عدة لجان استشارية تابعة لجامعة الفيوم، والمركز القومي للبحوث بتكليف مباشر من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والتي أثبتت في تقريرها أنّ خزان بيهمو صالح وخالي من أي عيوب فنية أو انشائية.

وطالبت مياه الفيوم، جميع مرشحي مجلس النواب داخل محافظة الفيوم بعدم الزج باسمها في أي مداخلات أو لقاءات إعلامية على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل إحداث بلبلة وإثارة للرأي العام من أجل كسب ود المواطن، والحصول على أصواته وتحقيق بطولات مزيفة من خلال التقليل من هذه المشروعات الخدمية والتشكيك فيها بكافة الطرق، وأنّ السبيل الوحيد لحل مشاكل المواطنين هو التواصل مع قيادات الشركة بكافة المواقع المختلفة أو الإتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي من أجل بحث شكواه والعمل على حلها.

يذكر أنّ خزان بيهمو بمركز سنورس تكلف أكثر من 23 مليون جنيهًا بسعة تخزينية 5 ألاف متر مكعب، وذلك بهدف زيادة ضغوط مياه الشرب وتحسينها داخل مدينة سنورس وقرية ابهيت الحجر ومنطقة درب النصارى بمركز سنورس.

يأتي ذلك بعدما أعلن أيمن الصفتي مرشح فردي مستقل عن الدائرة الثالثة ومقرها مركزي طامية وسنورس عن حل كافة مشاكل خزان بيهمو في حالة فوزه في الانتخابات البرلمانية المقبلة نظرًا لكون مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي هما أكثر الملفات الشائكة التي يبحث المواطن عن حل لها، بهدف كسب دعم وتأييد المواطنين له والحصول على أصواتهم.