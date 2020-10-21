رغم تداعيات كورونا.. الحكومة تستهدف دعم 11 مليون فقير في 2021

إجراءات عديدة اتخذتها الدولة لحماية الطبقات الفقيرة والطبقات الأكثر احتياجًا، رغم التحديات التي تواجهها الحكومة، ممثلة في فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الأعباء المالية الناتجة عنه.

وتستهدف الحكومة في العام المالي الجديد 2020/2021، استفادة 2 مليون و95 ألف أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي الحكومي، ووصول الدعم النقدي لـ11 مليونا و800 ألف مواطن تحت خط الفقر، في 2021، إضافة لوصول عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي ولها بطاقات تموين إلى 2 مليون و48 ألف أسرة.

التضامن الاجتماعي: برامج الحماية الاجتماعية تكلف الدولة 300 مليار جنيه سنويا

وحسب وزارة التضامن الاجتماعي، فبرامج الحماية الاجتماعية تكلف الدولة 300 مليار جنيه سنويا، بخلاف التأمينات والمعاشات في ملف الدعم النقدي فقط 18.5 مليار جنيه، بعد أن كانت في 3.6 مليار جنيه في 2014، وإجمالي تدخلات الحماية الاجتماعية سنويا يزيد عن 34 مليار جنيه، إضافة إلى 240 مليار جنيه للمعاشات، وإضافة 35 مليارا بعد قرار العلاوات الخمسة لنتخطى 300 مليار جنيه سنويا.

وأكدت مصادر في وزارة التضامن، أنّ 5 ملايين أسرة تستفيد من برامج وزارة التضامن، بما يعادل 27 مليون مواطن، إضافة إلى أصحاب التأمينات والمعاشات، ويستفيد من القروض أكثر من 240 ألف أسرة، والتدخلات الفورية للأسر المستحقة تشمل 4.5 مليون أسرة أي ما يقرب من ثلث الشعب، فضلا عن الجزء الخاص بالرعاية، كالمسنين وذوي الإعاقة، والذين يبلغ عددهم 10 ملايين مواطن.

وتغطي وزارة التضامن أكثر من 60% من السكان الفقراء الذين يعانون من أمراض مزمنة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ما يعني أنّ وزارة التضامن الاجتماعي، تخدم أكثر من نصف الشعب.