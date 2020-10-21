معلومات عن الوحدات الصناعية التي ستطرحها الحكومة في 7 محافظات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الإجراءات الحكومية التي سيتم اتخاذها بشأن طرح المجمعات الصناعية الجديدة الجاهزة بالتراخيص، وذلك في إطار خطة دعم قطاع الصناعة، وزيادة معدلات تشغيل الشباب.

وتأتي تصريحات "مدبولي" التي أعلنها اليوم في مؤتمر بمجلس الوزارة، بعد أيام من إعلان وزارة التجارة والصناعة عن التفاصيل الخاصة بتلك المجمعات والوحدات ومساحاتها وقيمها.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز المعلومات عن تلك الوحدات الصناعية:

1- الطرح يضم 1755 وحدة صناعية ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمعات صناعية جاهزة.

2- تتوافر الوحدات في سبع محافظات، هي الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر.

3- تتضمن الوحدات أنشطة صناعية متنوعة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء.

4- المتقدمون للحصول على هذه الوحدات سيتاح لهم عدة نظم للتخصيص، منها الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة إيجارية 21 جنيهًا للمتر المربع، وتتراوح المساحات المتاحة من 48 مترًا وحتى 792 مترًا مربعًا تبعًا لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة.

5- يمكن تملك الوحدة الصناعية من خلال تيسيرات تمويلية مع العديد من البنوك، أو التملك المباشر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

6- أصحاب الوحدات الصناعية سيتاح لهم كل الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات في استخراج مختلف المستندات والتراخيص المطلوبة للتشغيل، بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة لمساعدتهم على شراء المعدات والآلات وتمويل رأس المال العامل، وذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية.

7- تتوافر كراسات الشروط الخاصة بهذه الوحدات مقابل رسوم مخفضة تتراوح بين 300 جنيه و500 جنيه فقط، دون أي تكاليف إضافية، ويمكن الحصول على كراسة الشروط إلكترونيًا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية www.investinegypt.gov.eg.