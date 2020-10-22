"التعليم" تستعد بـ8 إجراءات لمواجهة الموجة الثانية من كورونا بالمدارس

حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء، عن زيادة متوقعة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تزامنا مع بدء فصل الشتاء، مشيرا إلى أننا كحكومة لا نريد العودة لاتخاذ إجراءات صارمة مرة أخرى.. وأطالب اخواتى المواطنين العودة مرة أخرى للإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من انتشار الفيروس.

وعلى الفور، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا بالمدارس، والتأكيد على تنفيذ جميع أعمال التعقيم المستمرة داخل المدارس، لتوفير الحماية الكاملة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وترصد "الوطن"، تفاصيل الإجراءات الاحترازية من وزارة التربية والتعليم لمواجهة الموجة الثانية من كورونا بالمدارس على مستوى الجمهورية، وهى كالتالي:

1- غلق التكييفات والمراوح داخل الفصول، تنفيذا لنصائح وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، نظرا لأن هذه الأجهزة قد تكون سبب في اتساع دائرة انتشار الفيروس حال وجود أي شخص مصاب، والاعتماد بشكل رئيسي على منافذ التهوية الطبيعية "الشبابيك والأبواب".

2- تخصيص بوابات للحضور وأخرى للانصراف، ومنع انتظار أولياء الأمور لأبنائهم خارج أسوار المدرسة.

3- صرف الطلاب من المدرسة في جدول زمني حيث يتم خروج طلاب كل فصل على حدة.

4- زيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس، وخاصة دورات المياه، التي سيتم وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها، وتخصيص أحد عمال المدرسة لدخول وخروج الطلاب.

5- تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتنفيذ إجراءات التباعد بين الطلاب، وتعقيم المقاعد الخشبية للوقاية من كورونا.

6- تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياة يوميا قبل وبعد إنطلاق اليوم الدراسي بكافة المدارس.

7- مخاطبة الجهات المعنية بفض الأسواق المحيطة بالمدارس، وعدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد في محيط المدرسة.

8- قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول المدرسة في الصباح وعدم السماح بدخول من تكون درجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية.