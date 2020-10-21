حملات لتوعية السيدات بكيفية التصدي لـ"كورونا" بالفيوم

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، المدرسة اليابانية بمركز سنورس، للوقوف على انتظام العملية التعليمية، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كوفيد 19 المستجد "كورونا"، والإلتزام بوسائل الحماية الشخصية، والتباعد الإجتماعي، لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للجهاز التنفيذي بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بشكل منتظم.

في سياق متصل، تفقد المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددًا من المدارس بمركز طامية، شملت مدارس طامية الإعدادية للبنات، وطامية الرسمية للغات، وطاميه للتعليم الأساسي، والشهيد الرائد محمد سيد أبو شقرة الثانوية، للوقوف على سير العمل، وجاهزية بعض المدارس لانتخابات مجلس النواب، بحضور ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.

وشدد السكرتير العام المساعد، خلال جولته على الارتقاء بأعمال النظافة والتجميل بتلك المدارس، واستلام الطلبة للكتب الدراسية، فضلاً عن ضرورة التزام جميع العاملين بالمنظومة التعليمية، وكذلك التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مع بدء العام الدراسي.

على جانب آخر، نظمت محافظة الفيوم ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص، ندوة توعوية للسيدات حول الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية للمرأة بانتخابات مجلس النواب 2020، المقرر لها يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، وذلك بالوحدة المحلية بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة برئاسة رانيا حسن نظمت الندوة بقرية الغرق بمشاركة 100 سيدة لحث المرأة الفيومية على المشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس النواب 2020، والتأكيد على أنّ المشاركة في الانتخابات حق دستوري يكفله الدستور والقانون.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الندوة تناولت التوعية بدور المرأة وأهميته في المجتمع لتشجيع السيدات علي المشاركة في الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم بحرية مطلقة، ومنح أصواتهم لمن يرغبون فيه.