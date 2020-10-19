أخبار البنوك.. كيفية الحصول على قرض يصل لنصف مليون جنيه خلال ساعتين

يتنافس عدد من البنوك لتقديم قروض تمويلية، للتسهيل على عملائها، واجتذاب أكبر عدد من العملاء الجدد، إذ تقدم بعض البنوك ما يسمى بالقرض السريع، الذي يضمن للعملاء الحصول عليه بشكل فوري.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها بشكل يومي، أسماء وشروط بعض البنوك التي تقدم القرض السريع مثل بنك مصر وبنك QNB الأهلي، وذلك على النحو التالي:

بنك مصر

- يقدم بنك مصر، القرض السريع Fast Cash، وهو قرض شخصي للعملاء من الموظفين في الحكومة أو القطاع الخاص الذين يحولون رواتبهم على البنك فقط.

- يتميز القرض الفوري بسرعة التنفيذ حيث يتم منح القرض بحد أقصى ساعتين فقط بعد استيفاء المستندات من العميل.

- يتميز القرض الفوري بإجراءات بسيطة يتم إتمامها في حينه وإعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب ومصاريف الاستعلام الائتماني والدمغة النسبية، مع الحصول على وثيقة تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض.

- يصل الحد الأدنى للقرض 10 آلاف جنيه، فيما يصل الحد الأقصى إلى 500 ألف جنيه.

- يشترط ألا يزيد سن المقترض عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

1. صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

2. كشف حساب بنكي.

3. إيصال مرافق حديث "كهرباء أو غاز أو مياه" لم يمرّ عليه ثلاثة أشهر.

بنك QNB الأهلي

يقدم بنك QNB الأهلي قرض "إكسبرس" وهو قرض اليوم الواحد، بأسهل وأبسط الإجراءات، ويساعدك على تلبية احتياجاتك النقدية الفورية.

قرض إكسبرس مقدم لعملاء تحويل الراتب، بأسهل وأبسط الإجراءات، ليساعدك على تلبية احتياجاتك النقدية الفورية، بمبلغ يبدأ من 5 آلاف جنيه، ويصل إلى 100 ألف جنيه بقيمة 35% من الدخل، على فترة سداد تصل إلى 48 شهرًا.

ويشترط للحصول على القرض ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا عند نهاية مدة القرض، وألا يقل صافي الدخل عن 1500 جنيه.

ويمنحك البنك تأمينًا مجانيًا على الحياة طوال مدة القرض، كما يتم خصم الأقساط أوتوماتيكيًا سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد.

ويحتاج العميل للحصول على القرض، إحضار الأوراق الآتية: (صورة من بطاقة الرقم القومي، فاتورة الكهرباء، جواب إثبات الدخل من الموارد البشرية).