فشل اجتماع أسامة هيكل بالصحفيين بعد منع عضو الوطنية للصحافة من الدخول

فشل اجتماع أسامة هيكل، وزير الإعلام، مع الصحفيين الذي دعا إليه، بعدما منع عضو الهيئة الوطنية للصحافة من دخول الاجتماع، وسط حالة من الغضب من قطاع كبير من الصحفيين، الذين أعلنوا انسحابهم وامتناعهم عن حضور الاجتماع.

ودونت الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، من خلال صفحتها على "فيسبوك"، أعلنت من خلالها منعها من دخول الاجتماع حيث كتبت: "مهزلة اسمها وزير الدولة للإعلام.. بعدما أذاع الفيديو الذي يدعو فيه بعض الصحفيين والإعلاميين للقائه وأيضا ذكر عبارة من شارك في الحملة ضد أفعاله المشينة، فإذا به يخرج بسلوك شاذ آخر ويصدر تصريحا في منتصف الليل يعلن فيه أن اللقاء لن يشمل إلا من ذكر أسماءهم وعددهم تقريبا خمسة".

وأضافت: "واليوم طلب من الأمن أن يدخل له اسما اسما للحضور ليقول من يدخل ومن لا والمفارقة الغريبة أنه رفض دخولي وأنا عضو الهيئة الوطنية للصحافة فى حين قام بالموافقة على دخول رؤساء التحرير الذي لم يذكر أسماءهم فى تصريحه المهرتل والخالي من أبجديات سلوك رجل دولة ومسؤول إعلامي المفروض أن يقابل كل من ينتمي إلى هذا المجال مثل ما كانت تصريحاته غير المسؤولة تسيء للكل ولَم تخص اسما بذاته.. حقيقي هذه مهزلة لم تحدث في تاريخ الإعلام المصري على مر الأزمنة.. وكنت أنتظر من الزملاء الذين سمح لهم بالدخول أن ينتفضوا وينفضوا من حوله لسلوكه المعوج فى المعاملة مع زملاء المهنة وتركه وحيدا لنقول له جميعا إننا نرفضك.. نعم نرفضك ولست أهلا لتكون مسؤولا في مهنتنا التى علمتنا لغة احترام الغير والرأي المختلف معنا وسياسة الاحتواء والكياسة يا وزير بدون حقيبة للأسف".

تدوينة عضو الهيئة الوطنية للصحافة بمنعها من دخول الاجتماع أثارت غضب قطاع كبير من الصحفيين، والذين أعلنوا انسحابهم وامتناعهم عن حضور الاجتماع، حيث كتب الكاتب الصحفي خالد صلاح، على صفحته: "رغم الطريقة غير الاحترافية والمنافية لكل تقاليد تلقى الدعوات الرسمية التى اتبعها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل إلا أنني قررت قبول الدعوة مع زملائي فى (اليوم السابع) دندراوي الهواري ويوسف أيوب ومحمد الدسوقي رشدي، وبينما أتحرك من مقر (اليوم السابع) إلى مبنى وزارة الدولة للإعلام صدمني البوست الذي كتبته الزميلة فاطمة سيد أحمد حول منعها من دخول الاجتماع بطريقة مهينة، ثم صدمني أيضاً أن الوزير الذي وجه الدعوة لي ولزملائي لم يكن مستعدا بأي نوع من الترتيبات أو التجهيزات وأنه كلف أمن المبنى بمنع دخول كاتبة صحفية كبيرة بحجم فاطمة سيد أحمد وتقسيم الاجتماع على نحو غير متجانس وغير لائق برؤساء التحرير الذين قرروا الاستجابة لدعوة الوزير ومناقشته في الأخطاء التى ارتكبها فى حق الإعلام المصري وفي الفرصة التى قدمها لإعلام البلدان المعادية لمصر".

وأضاف: "وحين علمت أن أغلب رؤساء التحرير قرروا الانسحاب رداً على هذا الموقف وتضامنا مع الزميلة فاطمة سيد أحمد لم أجد مفراً من العودة لمقر (اليوم السابع) وانتظار فرصة أكثر ملاءمة وأكثر جدية وأكثر احتراما لكل الزملاء، فرصة لحوار حقيقي من أجل بلدنا وليس مناورة متسرعة من الوزير للقفز على الأخطاء الفادحة والمتكررة".

وأعلن عدد كبير من الصحفيين عن انسحابهم من حضور الاجتماع، تضامنًا مع الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، بعدما تم منعها من الحضور.

وكان وزير الإعلام أسامة هيكل قد وجه دعوة للصحفيين من أجل اجتماع بهم، بعد الهجوم عليه في الفترة الأخيرة بسبب تصريحاته عن الصحافة والإعلام مؤخرا.