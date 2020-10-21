الغرف التجارية: ارتفاع استهلاك البنزين 25% بسبب الدراسة والاحتياطي يكفي

أكد عفيفي بدوي وكيل شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، عدم وجود أزمة في المواد البترولية خلال موسم الشتاء الحالي، رغم ارتفاع الاستهلاك بنسبة 25%، بسبب عودة المدارس والجامعات، وزيادة الاستهلاك في فصل الشتاء بالمقارنة بالصيف بالنسبة للبوتاجاز.

وأشار في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن هناك وفرة في المواد البترولية وفائض في البوتاجاز، رغم زيادة الاستهلاك بسبب العودة للمدارس والجامعات، وزيادة الطلب.

ونفى تأثير النوات أو العوامل الجوية على المواد البترولية بالسوق المحلية، موكدا أنه يوجد وفرة وزيادة في الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.

وأكد "بدوي" جاهزية الدولة في تأمين احتياجات المستهلك، وأن احتياطي المواد البترولية لمحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز مؤمن بشكل كامل، لافتا إلى إن حجم الاستهلاك اليومي من اسطوانات البوتاجاز يبلغ نحو مليون اسطوانة، مؤكدًا أن الأوضاع خلال الفترة الحالية بالفعل مستقرة، ولا يوجد أي أزمات في المعروض، مشددًا على أن الدولة لديها احتياطي ومخزون من المواد البترولية يستخدم في حالات الطوارئ أو توقف الموانئ في حالة النوات والتقلبات الجوية.

وقال وكيل شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إن الشعبة تعتزم عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل، مع عدد من قيادات التموين والضرائب، للمطالبة بإلغاء عقوبة الحبس لأصحاب مستودعات البوتاجاز، ورفع العمولات لأصحاب المواد البترولية بنسبة 25% لمواجهة الأعباء وحل مشاكل التجار مع الضرائب.

يشار إلى أن الجمعية العمومية للشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عقدت جلسة إجراءات برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الأحد الماضي، لانتخاب مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها لدورة جديدة حتى 2024.

وجرى انتخاب مجلس إدارة الشعبة، ثم تشكيل هيئة المكتب بالتزكية، حيث جرى اختيار حسن نصر رئيسا للشعبة، ومحمد عبدالمنعم عبدالفتاح نائب أول، وعفيفي بدوي إبراهيم نائب ثان، بينما جاء محمد عبده سالم عقيل سكرتيرًا عامًا، وحسين محمد عبدالحميد المرسي سكرتيرا عامًا مساعدًا.