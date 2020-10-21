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التحفظ على مستلزمات تحاليل منتهية الصلاحية في حملة بجنوب سيناء

كتب:

حماده الشوادفي
09:14 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
المضبوطات

المضبوطات

تحفظت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في جنوب سيناء، على مواد كيميائية وكواشف منتهية الصلاحية، خلال حملة تفتيشية مفاجئة، اليوم، على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة شرم الشيخ.

وتحفظت الحملة على جهاز " PCR " مجهول المصدر يستخدم في تحاليل ( كوفيد - ١٩ ) دون ترخيص من إدارة العلاج الحر وإدارة المعامل المركزية، داخل معامل طبية خاصة تدار دون وجود المدير الفني والطبيب المسئول عن سحب تلك العينات.

وضبط ت الحملة مستلزمات وكيماويات تستخدم في التحاليل الطبية منتهية الصلاحية داخل أحد المعامل الطبية، مع عدم عرض لائحة لأسعار التحاليل بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري رقم "  ١٨" لسنة ٢٠١٨ المقرر في هذا الشأن.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة  الصحة، أنه جرى تكليف لجنة لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل المنشآت الطبية الخاصة، ومتابعة  الالتزام بالاشتراطات الصحية، واتباع معايير الجودة، ومكافحة العدوى، والالتزام بالإجراءات الوقائية، واتخاذ اللازم نحو إثبات كافة المخالفات القانونية، تمهيدًا للعرض على السلطة المختصة والنيابة العامة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه لا يجوز لأي منشأة طبية خاصة العمل دون استخراج ترخيص مزاولة المهنة، من خلال التقدم بملف الترخيص وموافقة لجنة المعاينة على توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، ثم صدور الترخيص بمزاولة المهنة من السلطة المختصة بعد استيفاء كافة الاشتراطات والتجهيزات الطبية اللازمة لاستخراج التراخيص.

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