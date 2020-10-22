بريد الوطن.. رسمة
كتب:
بريد الوطن
10:03 ص | الخميس 22 أكتوبر 2020
رسمة
أرسم شهدى على قلب الربيع
وعلى وجه الجنة والجموع
يا فذة الأنوثة والحسن البديع
يا مستشارة الأشجان ويسوع
أقول لوزرائى ولشعبى للأمم
حبنا النادى طار بالجبال والهرم
فوق بلاد العشق والنور والنعم
ويهبط بالنعيم والخير والنغم
وغرامنا الشاب لا يحصره رقم
يعشقنى حنانك الغزير الملتزم
يا عطر العصارى يرطب الوطن
فى عز الصيف وزمهرير الزمن
شهدى أمواج حنان عينيك تفوز
على عدد موج الماء خالد الكنوز
الحياة نسخة واحدة يا جناتى
فلنعشها كالبلابل وبالضحكات
عنبتى يا شمع فرحى وحياتى
تحبيننى يا ياقوت غرف بسماتى
عبداللطيف أحمد فؤاد
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