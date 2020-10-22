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محمود مسلم

بريد الوطن.. رسمة

كتب:

بريد الوطن
10:03 ص | الخميس 22 أكتوبر 2020
رسمة

رسمة

أرسم شهدى على قلب الربيع

وعلى وجه الجنة والجموع

يا فذة الأنوثة والحسن البديع

يا مستشارة الأشجان ويسوع

أقول لوزرائى ولشعبى للأمم

حبنا النادى طار بالجبال والهرم

فوق بلاد العشق والنور والنعم

ويهبط بالنعيم والخير والنغم

وغرامنا الشاب لا يحصره رقم

يعشقنى حنانك الغزير الملتزم

يا عطر العصارى يرطب الوطن

فى عز الصيف وزمهرير الزمن

شهدى أمواج حنان عينيك تفوز

على عدد موج الماء خالد الكنوز

الحياة نسخة واحدة يا جناتى

فلنعشها كالبلابل وبالضحكات

عنبتى يا شمع فرحى وحياتى

تحبيننى يا ياقوت غرف بسماتى

                                    عبداللطيف أحمد فؤاد

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