بريد الوطن.. رسمة

أرسم شهدى على قلب الربيع

وعلى وجه الجنة والجموع

يا فذة الأنوثة والحسن البديع

يا مستشارة الأشجان ويسوع

أقول لوزرائى ولشعبى للأمم

حبنا النادى طار بالجبال والهرم

فوق بلاد العشق والنور والنعم

ويهبط بالنعيم والخير والنغم

وغرامنا الشاب لا يحصره رقم

يعشقنى حنانك الغزير الملتزم

يا عطر العصارى يرطب الوطن

فى عز الصيف وزمهرير الزمن

شهدى أمواج حنان عينيك تفوز

على عدد موج الماء خالد الكنوز

الحياة نسخة واحدة يا جناتى

فلنعشها كالبلابل وبالضحكات

عنبتى يا شمع فرحى وحياتى

تحبيننى يا ياقوت غرف بسماتى

عبداللطيف أحمد فؤاد

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