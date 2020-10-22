بريد الوطن.. "سمير مكرم" من كنوز أطباء الغلابة

رحل عن عالمنا للفردوس الطبيب سمير نصيف مكرم، ابن مدينة بنى مزار بالمنيا، منذ بدء نشأته تربى على محبة الجميع دون تفرقة أو تمييز، مخلصاً فى عمله، كان صديقاً وأخاً للفقراء والمساكين، لم يسعَ يوماً لتحقيق ثروة وجاه وسلطان، لم يتأخر فى تقديم الخدمات للمحتاجين، كان معطاءً سخياً، فإذا بادر أحد بالسؤال من أين له القدرة المالية لعمل هذا أوضح من كان الله معه فمن عليه، وكان يفيض بما يأتى إليه لتقديم الخير والعون، فإن عيادته تظل تعمل حتى بعد منتصف الليل، وعملها يبدأ بعد دوام عمله بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة.

بسيط متواضع لبق فى كل معاملاته، ومع مرور الزمن معه كان شريكاً فى مستشفى خاص يقوم فيه بالكشف وإجراء العمليات الجراحية. لم يبحث لحظة عن الشهرة أو المدح والشكر فكان يهرب منها.

أحبه جميع طوائف وفئات المجتمع. لم يكن طبيباً للغلابة، بل كان أخاً وصديقاً ومحباً للجميع، فكل من تعامل معه رأى فيه الإنسانية المفقودة فى البعض، حتى الأقارب.

وهذا نموذج مشرف من أطباء الغلابة، فإن كانوا فى وسطنا مجهولين فسيرتهم وعملهم تكون شاهدة عليهم، بعد رحيلهم وتكريمهم السمائى الأفضل من بحثهم عن المجد الباطل على أرض غربتنا، الجراح فى مشرط وغرز خياطة، جراح محبتك وإنسانيتك فتحت طاقة الأمل والنور للكثير. وداعاً لطبيبنا الجراح «د. سمير نصيف».

رفعت يونان عزيز قلوصنا

سمالوط - المنيا

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