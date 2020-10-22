"النواب": استمرار تصويت الخارج.. واشتعال دعاية الداخل

واصل المصريون فى الخارج أمس التصويت فى انتخابات مجلس النواب من خلال إرسال بطاقات الاقتراع وتحديد المرشحين فيها، وإرسالها عبر البريد إلى السفارات والقنصليات التى توجد بها لجان الانتخابات وعددها 140 لجنة بـ124 دولة. فيما اشتعلت حرب الدعاية الانتخابية بين مرشحى المرحلة الثانية فى 13 محافظة، من المقرر إجراء الانتخابات بها نوفمبر المقبل.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، فى بيان، أمس، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع خطوة بخطوة مع المصريين بالخارج إرسال استمارات التصويت بالبريد إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، بعد أن خصصت يومى 19 و20 أكتوبر المحددين من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، لطباعة بطاقات التصويت للمصريين بالخارج للاختيار بين مرشحى المرحلة الأولى.

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى تسهيل العملية الانتخابية، وبدور رموز الجاليات فى الدول العربية والأجنبية فى مساعدة المواطنين على إرسال استمارات التصويت، بعد اختيار من يمثلهم فى نظامى الفردى والقائمة، داعية كل المصريين فى الخارج إلى الحفاظ على حقهم الدستورى بالمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، الذى يشهد تخصيص 8 مقاعد به لتمثيلهم.

وعلى مستوى محافظات المرحلة الثانية، التى بدأت الدعاية بها، شهد مركز ديرمواس بالمنيا حالة ارتباك بين المرشحين، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج اسم المرشح علاء حسانين، النائب السابق والمشهور بـ«نائب العفاريت»، بالقائمة النهائية للمرشحين فى الدائرة، وتأجيل الانتخابات فيها بالنظام الفردى لحين تحديد موعد آخر. واشتعلت المنافسة بين مرشحى الدائرة، التى يتنافس فيها بعد قرار الهيئة بإدراج «حسانين»، 18 مرشحاً، على مقعد واحد بالنظام الفردى.

رئيسا "النواب والوزراء" يهنئان "عبدالرازق" برئاسة "الشيوخ": إضافة للعمل السياسى

من جهة أخرى، استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فى مكتبه أمس، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، للتهنئة بانعقاد المجلس وانتخابه رئيساً له.

وقال الدكتور على عبدالعال، خلال اللقاء، إن «عبدالرازق» يشكل إضافة كبيرة للعمل السياسى، وإن مجلس الشيوخ برئاسته سيكون له أداء متميز ينقل هذه المؤسسة إلى آفاق أوسع فى ظل التعاون بين غرفتى البرلمان.

من جانبه، أشاد رئيس «الشيوخ»، بجهود مجلس النواب فى الفترة الماضية، وتحمله ورئيسه أكثر من طاقته، فى ظل الكم الكبير من التشريعات التى صدَرت عنه على مدار الفصل التشريعى الأول.