حظك اليوم الخميس 22-10-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بأن لديه حب امتلاك للأشياء، كما أنه غيور بشكل كبير، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها، اعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم والفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأحباب وتقنعهم بما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.