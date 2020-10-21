إنشاء شركة لإدارة المشروعات الخدمية والإنتاجية بمدينة الطور

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا، اليوم، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة آلية تفعيل موارد المحافظة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع إلى إنشاء شركة لإدارة المشروعات الخدمية والإنتاجية بمدينة طور سيناء، تحت مسمى "محافظة جنوب سيناء" موضحًا أن الهدف من تأسيس الشركة، وضع كافة المشروعات تحت مظلة واحدة، وضبط التشغيل والرقابة، وتحديد المسئوليات، لتوفير موارد ذاتية للمحافظة.

وشدد المحافظ على أن تكون أولويات الشركة تقديم أفضل خدمة ممكنة بما ينعكس إيجابيًا على الوعي والأمن القومي بالمحافظة.