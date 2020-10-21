محافظ الدقهلية: مكنتش قاسي مع مديرة المدرسة.. تلقيت تهديدات على الواتس

نفى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التنمر على مديرة مدرسة عمر مكرم، بعد وصفه لها بالفاشلة، خلال تفقده للمدرسة، موضحًا أن أصحاب النفوس الضعيفة، وراء هذا الادعاء الخاص بـ"التنمر"، مؤكدا أنه دخل مدرسة عمر مكرم بشكل مفاجئ خلال جولة تفقدية، وللأسف لم يجد أي مظاهر لاستقبال العام الدراسي.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن المديرة حولت فصل كي جي كمكتب خاص بها، مستطردًا: "سألت المديرة عن سبب تحويل الفصل إلى مكتب، فأخبرتني أن النور لا يدخل الفصل، فتساءلت عن سبب عدم تنظيف الشباك فأخبرتني بعدم وجود عمال".

وتابع: "قمت بإزالة الشباك بنفسي، وطالبتها أن تقوم بنفس الفعل، ولكن الحقائق زيفت، والموضوع تحول إلى قصة أخرى، أكن كل الاحترام لكل المعلمين، وبين الوظيفة التنفيذية والإدارية، فهي ليست للتكريم أو التشريف"، مؤكدا أنه قصد بلفظ "فاشلة"، إداريًا، وليس في المطلق بدليل إخبارها أنها ستعود لعملها الأصلي كمعلمة لغة عربية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المواقع والقنوات الداعمة للإرهاب تلاعبت بفيديو الواقعة، لافتا إلى أنه تلقى تهديدات عبر الواتساب من أصحاب توجهات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، "مدرسة عمر مكرم لم تكن مهيأة للعام الدراسي، والأتربة كانت تملأها خلال الزيارة، وكيل الوزارة في التربية والتعليم حول المديرة إلى التحقيق".

وواصل: "لم أكن قاسيا مع مديرة مدرسة عمر مكرم، أنا عندي أخت وزوجة وبنتين، ولم أقصد إهانة المعلم، أعتز بكل سيدة فاضلة في المحافظة، ولجنة القيادات ستبحث موقفها إذا كانت تستحق إكمال مهمتها أم لا"، واعدًا أنه سيرسل سيارة إلى المعلمة صاحبة الواقعة لاستقبالها في الديوان العام للمحافظة.

وتابع: "لو تاريخها يشفع لها، لجنة القيادات ستحدد موقفها ونعتبر الأزمة موقف عارض، وتتولى مهمتها في مدرسة أخرى".