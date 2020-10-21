"التعليم": المدارس الحكومية الكثافات فيها أقل من الخاصة.. ده إنجاز

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه ومع بداية العام الدراسي الجديد وصل أعداد الطلاب بالمدارس أقل بكثير من السنوات الماضية، وذلك لتوزيع جداول الطلاب بشكل جيد يضمن عدم وجود كثافات في الفصول التعليمية: "المدارس الحكومية الكثافات فيها أقل من المدارس الخاصة، وده إنجاز".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أنه تم رصد وجود رواج كبير على القنوات التعليمية التي تم إطلاقها مؤخرا بشكل مجاني، كما سيتم زيادة قناتين جديدتين إحداهما للثانوية العامة وأخرى للتعليم العام يوم 15 من الشهر المقبل، موضحا أن هناك إنجازا كبيرا في الحلول والمناهج ونظم التقييم وقانون المعلمين الجديد بداخل البرلمان وقانون هيئة الجودة: "فيه 3 قوانين كبار جدا أمام البرلمان السنة دي".

وأكد أنه تم تخصيص رقم ساخن للمواطنين ويتم التواصل الفوري على المشكلات التي ترد للوزارة، وقدرها بمئات الألوف: "ممارسة الضغوط على السوشيال ميديا كونه الحل الوحيد للفت النظر هو أسلوب غير مريح على الإطلاق وبيجيب نتيجة عكسية، ويفضل التواصل على الخط الشرعي وقول لنا المشكلة".

وعلق على واقعة عدم دخول فتاة لا ترتدي الحجاب بإحدى مدارس بلبيس تم التعامل مع الموضوع ويتم التحقيق فيه حاليا، وهي ليست ظاهرة ولكن مشكلة واحدة سيتم حلها.