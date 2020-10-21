وزير التعليم: المعلمون عانوا كثيرا.. وقررنا زيادتهم بحد أقصى 475 جنيها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المعلمين قد عانوا كثيرا خلال الفترة الماضية، وهو ما أدركه فور توليه لمهام منصبه، بينما تحاول الوزارة في الاجتهاد لتحقيق حياة أفضل لكافة المواطنين.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أنه قد تكرر إضافة 6.5 مليار جنيه في موازنة العام الجديد للوزارة بالرغم من المشكلات المادية التي تمر بها مصر بخصوص كورونا: "بشكر وزارة المالية على ذلك، والقانون يمهد لبداية جيدة"، موضحا أن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين حظي بضخ 500 مليون من قبل رئيس الجمهورية، وأقل زيادة للمعلمين ستكون 325 جنيها وأكبر زيادة تصل إلى 475 جنيها، بالإضافة إلى حافز الإدارة المركزية وتصل لـ250 جنيها، وهي بداية جيدة: "الدولة بتضخ في الصندوق، وفيه موارد للصندوق كبيرة جدا، ويرأسه وزير التربية والتعليم ووزير المالية والتضامن الاجتماعي لتحديد أماكن ضخ أموال الصندوق".

وأكد أن موارد الصندوق ستكون 5% من مجموعات التقوية بالمدارس و70% من رسوم مجموعات التقوية ستذهب إلى المدرس مباشرة، وجميعها موارد تصب في العملية التعليمية، كما يقبل الصندوق الهبات والتبرعات لمن يريد المساهمة في تحسين أحوال المعلمين: "هنسعى لزيادة الموارد لتقديم خدمة أفضل للمعلمين، وحوافز إضافية للمجتهدين من المعلمين، والعام الجاري هو عام تقدير المعلمين.