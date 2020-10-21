"التعليم" تخير الطلاب في بداية العام الدراسي: يمكنكم المكوث بالمنزل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اتخذت كل التدابير للحفاظ على صحة الطلاب، عبر اعتماد نظام الجداول التبادلية فيما بين الطلاب، كما تم إتاحة اختيار جديد لأولياء الأمور غير الراغبين في إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفًا على صحتهم، عبر تقديم استثناء للطفل من العام الدراسي بالكامل: "قول أنا عايز أقعده في البيت علشان أنا خايف عليه.. ده اختيارك".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أنه بالنسبة للطلاب الذين قدموا استثناء لن يتم محاسبتهم كونهم راسبين أو ما شابه: "إحنا مش هنحاسبه إنه سقط أو السنة ضاعت، ويكمل السنة اللي بعدها باختيار والديه"، موضحًا أن الاختيار الثالث هو تحويل الطالب نفسه ليكون "طالب منازل" ويقوم بالمكوث في المنزل ويخضع للامتحانات كغيره من الطلاب، ويقوم بدراسة المناهج وحده، وهو ما ينطبق على طلاب المدارس الحكومية والتجريبية، وليس المدارس الخاصة.

وأكد أن الوزارة ترفض أسلوب التشكيك في تطوير العملية التعليمية من قبل البعض.