مها أبوعوف تنفي إصابتها بكورونا وتتحدث عن ورثها من الفنان عمر خورشيد

نفت الفنانة مها أبو عوف، ما تردد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة أنها أجرت تحليل كورونا للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس والنتيجة جاءت سلبية، لافتة أنها تعاني من الأنفلونزا.

ومن جهة أخرى أكدت "أبوعوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنها لم تفكر يوما في الميراث الخاص بالفنان عمر خورشيد، وأنها وجدت نفسها حارسة على ممتلكاته، لحين الانتهاء من إعلام الوراثة، وأنه حتى وفاته لم تتم عملية الطلاق من زوجته الراحلة.

وأضافت مها أبو عوف: "كان بيجيلي تلفونات الناس بتقولي أنتي عندك كام فدان عمر خورشيد سابهوملك، وأنا مكنتش ببص للكلام ده نهائي، وأنا أؤمن أن لو أنا ليا حق ربنا هيرجعهولي ولو بعد حين، حتى لو كان المبلغ 20 مليون جنيه بمقاييس الثمانينات".

وتابعت: "لكن مفيش أي نوع من أنواع الخلافات بيني وبين حد بخصوص الميراث أو غيره، وأنا مش هجرى وراء ورث لبني آدم كنت بحبه وبقدره جدا، ومعنديش أي نية للدخول في أي صراع بخصوص الأمر ده، والمحامي لما كلمني قولتله أنا مش عاوزة حاجة، والواحد مش هياخد حاجة بعد ما الإنسان اللي بيحبه وبيقدره يتوفاه الله، ونفسي الناس دي يتقطع لسانها".