جولات مكثفة لمرشحي النواب بجنوب سيناء وصراع بين المرشحين على الافتات

اكتست ميادين مدن جنوب سيناء وشوارعها بلافتات مرشحي النواب لانتخاب أعضاء برلمان 2020، حيث شهدت مدن المحافظة سباقا بين المرشحين لتعليق اللافتات، وسعى كل مرشح إلى وضع دعايته بشكل واضح وملفت للنظر لكسب تأييد الناخبين، سواء في الشوراع الرئيسية أو الأحياء.

مدينة طور سيناء هي مقر الدائرة الثانية، وأكبر المدن بالنسبة لعدد الأصوات، واحتلت فيها لافتات حميد سليمان أبو بريك مرشح مستقبل وطن، الميادين الرئيسية والشوارع المؤدية إلى المحافظة والشهر العقاري، وتكرر الحال في مدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس، حيث انتشرت لافتات دعاية مرشح مستقبل وطن على المقعد الفردي.

والتقى "حميد" بمشايخ قبائل العليقات والحماضة والقرارشة والصوالحة لكسب تأييدهم، وقام النائب علي عطوة مضعان عضو مجلس الشيوخ، بعقد لقاءات مع المشايخ بحضور حميد مرشح مستقبل وطن، وسيد عوض مرشح القائمة في محاولة لإقناع الناخبين بالتصويت لصالح مرشحى مستقبل وطن، والفوز بأصوات الناخبين لتأييدهم في الانتخابات المقبلة.

وانتشرت في رأس سدر لافتات مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، سيد عوض، والذي يخوض الانتخابات على مقعد القائمة الوطنية من أجل مصر، وقام بعقد العديد من اللقاءات مع الشباب برأس سدر ومشايخ القبائل والعقلاء في كل مدن المحافظة، ويمتاز بشعبيته الكبيرة وعلاقات متعددة من أهالي المحافظة.وكثرت دعاية الناخبين في الدائرة الثانية في مدينتي طور سيناء العاصمة وراس سدر لأنها الأكبر في المساحة وعدد الأصوات.

وقام أنصار مرشح القائمة سيد عوض بعمل فيديوهات تأييد من قبل مؤيديه وصناعة فيلم 45 ثانية يضم آراء بعض أنصار المرشح الدعاية، وجرى نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

في الدائرة الأولى ظهرت بعض اللافتات في مدينة شرم الشيخ لبعض المرشحين والتي يخوض الانتخابات فيها أربع مرشحين فقط أبرزهم سليمان عطيوي، ابن قبيلة المزينة والذي حصل على مقعد الشوري المنحل، وعقد عطيوي لقاءات من المستثمرين ورجال الأعمال في شرم الشيخ ودهب مسقط رأسه لكسب أصوات الناخبين، يتمتع "سليمان" بصفات تجعله الأقرب للفوز بالمقعد من الجولة الأولى خاصة أنه يحظي بدعم وشعبية كبيرة من قبيلة المزينة التي تنتشر في كل مدن خليج العقبة بالإضافة إلى تأييد قبيلة الجبالية له.