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"التعليم" تفتتح مركزا للموهوبين بمديرية الوادي الجديدة بمدرسة الزهور

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الوطن
10:16 ص | الخميس 22 أكتوبر 2020
"التعليم" تفتتح مركزا للموهوبين بمديرية الوادي الجديدة بمدرسة الزهور

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادي الجديدة بمدرسة الزهور الجديدة للتعليم الأساسي، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام بالطلاب الموهوبين.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وجه بالعمل على التوسع في مراكز الموهوبين لتكون لبنة لمشروعات أكبر تعمل على اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين من خلال برامج إثرائية تقدم للطلاب في ذلك الإطار تماشيًا مع رؤية "منظومة التعليم الجديدة 2.0".

وشهد حفل الافتتاح، تقديم الطلاب للعروض الفنية وأفكار ابتكارية في مجالات عدة، فضلاً عن زيارة لفصول رياض الأطفال والصفوف الأولى للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

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