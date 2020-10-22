محافظ الفيوم: 1584 شابا يتطوعون لتوجيه وإرشاد المواطنين في الانتخابات

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، توفير مجموعات شبابية لتنظيم الناخبين من الشباب والرياضة، بمشاركة 1584 شابا من مراكز الشباب والرياضة، ومبادرة "شباب يدير شباب"، لتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة في الانتخابات، مع المحافظة على التباعد المجتمعي بين الناخبين، فضلا عن دور مسؤولي التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات، لتوعية المواطنين بأهمية الإدلاء بأصواتهم بحرية.

وأكد محافظ الفيوم، أنّ المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، لافتا إلى أنّ أبناء الفيوم كان لهم دور إيجابي ومشاركة فاعلة بالاستحقاقات الدستورية السابقة، ما يعبر عن وعي المواطن الفيومي في التعبير عن رأيه بحرية مطلقة.

وصرح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظ الفيوم، أنه استعرضت خطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة الانتخابات، كما استمع المحافظ إلى استعدادات "مديرية الأمن، والصحة، والإسعاف، والتربية والتعليم، والأزهر، ومجالس المدن"، لإدارة العملية الانتخابية.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المجالس والمدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، بجانب أعمال التعقيم والتطهير والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمواطنين، واتخاذ الوسائل والسبل كافة، للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، خلال عمليات الانتخاب.

وأكد "التوني" أن محافظ الفيوم، شدد على دور رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة، في توعية المواطنين، وحثهم على المشاركة الإيجابية، والعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لظهور المحافظة في هذا العرس الديمقراطي، بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المحافظ، أن الأخير راجع مع وكيل وزارة الصحة ومدير إسعاف الفيوم، تواجد الأطقم الطبية وتمركزات سيارات الإسعاف، لمواجهة أية حالة طارئة، مع سرعة إخلائها ونقلها للمستشفيات، مع التأكيد على العزل الكامل لمصابي فيروس كورونا، وتوفير أجهزة الكشف الحراري أمام كل مقر انتخابي، مشددا على مسؤولي الكهرباء تأمين التيار الكهربي بمقرات اللجان، وتوفير مولدات كهرباء ديزل إضافية، في موقع اللجان العامة بكل دائرة.