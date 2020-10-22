مبالغ مالية وشهادات تقدير.. محافظ الفيوم يكرم 63 طالبا متفوقا

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء الأربعاء، 63 طالبًا وطالبةً بواقع 15 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم، و11 طالباً وطالبةً بشعبة العلمي رياضيات، و11 طالباً وطالبةً بالشعبة الأدبية، و3 طلاب بالشعبة الأدبية من المكفوفين، فضلاً عن تكريم 23 طالباً بالثانوية الأزهرية، بواقع 12طالباً وطالبة بالشعبة الأدبية، و11 طالباً وطالبة بالشعبة العلمية.

كما كرّم المحافظ 28 من مديري المدارس لتميزهم في أداء عملهم، و12 من مديري الإدارات التعليمية، وتكريم أسرة المرحوم محمد السنوسي مدير مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية السابق، حيث سلم المحافظ المكرمين شهادات التقدير ومبالغ مالية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2019/ 2020، الذي أقيم بنادي قارون الرياضي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وممثل المنطقة الأزهرية بالفيوم، والاستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومديري الإدارات التعليمية، وأولياء أمور الطلاب المكرمين.

وفي بداية كلمته، وجه محافظ الفيوم رسالة لجميع المشاركين بالحفل قائلاً "حافظوا على أنفسكم، لأن فيروس كورونا لم ينته" مشددًا على ضرورة الحرص الكامل من الجميع على ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحفاظ على المسافات البينية، حتى لا نعود مرة أخرى إلى الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد.

ووجه "الأنصاري" رسالة إلى الطلاب والطالبات، طالبهم خلالها بالاستمرار في طلب العلم والاجتهاد في دراستهم واقتناص الفرص المتاحة أمامهم للتعلم، لافتاً إلى ضرورة ربط التعليم الأكاديمي بالعالم الخارجي حتى تصبح مصر بأبنائها في مصاف الدول المتقدمة، كما أعرب المحافظ عن شكره لأولياء أمور الطلاب والطالبات، على جهودهم البناءة التي أثمرت عن تفوق أبنائهم والحصول على أعلى الدرجات، مشيراً أن نجاح العملية التعليمية ليس من فراغ وإنما منظومة متكاملة يقف ورائها معلم ومعلمة وإدارة تعمل بكل جهد لتوصيل المعلومة إلى أبنائنا الطلاب وحثهم على التميز والتفوق.

كما وجه المحافظ رسالة الى أبناء الفيوم بضرورة المشاركة الإيجابية بالتصويت في انتخابات مجلس النواب التى ستجرى جولتها الأولى يومي السبت والاحد القادمين، واختيار الأنسب والأكفأ لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن صوت كل مواطن أمانة يجب أن يعطيها لمن يستحق.