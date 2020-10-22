يسكنها "القذاذفة والسمالوس والرماج".. 5 قرى ليبية في الفيوم

"السدح.. الغرق.. الأصفر.. قارون.. مراد الجندي" أسماء 5 قرى بمحافظة الفيوم، يقطنها أفراد قبيلة "القذاذفة" وقبائل ليبية أخرى، منهم من جاؤوا مع عمر المختار ومنهم من جاء للعمل منذ 150 عامًا وآخرهم جاء أيام عبد الناصر، وبالرغم من أنّ تلك القرى تُشبه القرى المصرية في تكوينها إلا أنّ منازلها مُشيدة على الطراز الليبي ويعتمدون في أثاثهم على "القعدات العربية" وتنتشر السيارات الفارهة التي تحمل لوحات معدنية ليبية في شوارعهم رغم ضيقها، ويفتخرون بأصولهم الليبية.

قرية "السدح" التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، اشتهرت بزواج المصريات من الليبيين، وزواج الليبيات من المصريين، حيث تمتزج الملامح الليبية بملامح المصريين في قبيلتي "الرماح وأولاد سليمان" ويسافر أبنائهم إلى ليبيا للعمل فيها باستمرار، وخلال الثورة الليبية كان الليبيون يرسلون إليهم الأموال لمعاونتهم على الحياة نظرًا لأنهم يعتبرونهم أشقائهم.

أمّا قرية "الغرق" التابعة لمركز إطسا، قصدها عدد من الليبيين في عهد جمال عبد الناصر وتزوجوا وعاشوا بها، ويعيش أحفادهم بالقرية الآن، ويسافر عدد منهم للعمل في ليبيا بينما يعمل آخرون في استيراد بعض المواد وبيعها في السوق الذي يقصه الكثيرون من محافظات المنيا وبني سويف والجيزة، بالإضافة إلى راغبي الهجرة غير الشرعية الذين يأتون إلى السماسرة للهجرة إلى ليبيا عبر الصحراء مقابل 30 ألف جنيه عبر طريق سري إلى من ناحية الغرب.

واشتهرت القرية بمساندتها لعمر المختار في حربه ضد الاحتلال، وتمتد حدودها إلى ليبيا من الناحية الغربية الجنوبية من ناحية "ناقولا" وهناك آثار معسكرات على الحدود لازالت موجودة حتى الآن، وقبل الثورة عمل ما يقرب من 30 ألف من أبنائها في ليبيا.

وتعد أشهر القبائل التي تسكن القرية وتنحدر من أصول ليبية هي "الفوايد والرماج والسمالوس" ويرتبطون بعائلاتهم في ليبيا إلى الآن، ويشتهرون بأنّ لهم معاملة خاصة قبل الثورة في الجوازات الليبية ببطاقة تحمل حرفي "ص ش " أي صحراء شرقية ولا زالت هناك سيارات أجرة تتجه من الغرق إلى ليبيا مباشرةً وتستغرق ثلاثة أيام للوصول إلى ليبيا ويستخدمها المهربون في تسفير الشباب بطريقة غير شرعية.

أمّا قبيلة "القذاذفة" التي تشمل أبناء عمومة وأبناء أشقاء القذافي فيسكنون 3 قرى هم "الأصفر" التابعة لمركز طامية، و"قارون" التابعة لمركز يوسف الصديق، و"مراد الجندي" التابعة لمركز سنورس، جاؤوا إلى الفيوم واشتروا 18 فدانًا في قرية الأصفر وأقاموا نجع الأصفر لهم واختاروها لقربها من الحدود الليبية ولكونها محافظة هادئة.

وفي 18 سبتمبر 2015 توفيت "عتيقة" شقيقة الرئيس الراحل معمر القذافي، وتم دفن جثمانها في مقابر القذاذفة بالفيوم بحضور أحمد قذاف الدم.