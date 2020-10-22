"17 غرزة بالوجه".. سقوط مروحة على طالب بمدرسة في الفيوم

سقطت مروحة على رأس طالب، بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بنين، ما تسبب في إصابته بكسر في الأنف، وجروح خلف بالوجه وبجوار العين، ما احتاج إلى 17 غرزة.

من جهته، أحال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إدارة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة للبنين، للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، عقب واقعة سقوط مروحة فوق رأس الطالب.

وأشار وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنّه فوجئ بحضور والدة أحد الطلاب وخاله إلى المديرية، والطالب غارقًا في دمائه ليثبتوا حالة بالواقعة، ورغم عدم وجوده بالمديرية عندما أبلغه نائبه، إلا أنّه تواصل معهم هاتفيًا، وطلب منهم الذهاب لمستشفى الجامعة للاطمئنان على الطالب أولا، ثم محاسبة المقصرين، وعلى الفور توجه لمقابلتهم بالمستشفى وتطمأن على حالة الطالب، وظل معهم حتى الانتهاء من تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وكشف "عبدالله" أنّ المروحة سقطت بسبب كسر "جنشها" السفلي، الذي يربط عامودها بالموتور والريش، وشكلت لجنة للمرور على كل المدارس، لفحص المراوح كافة، والتأكد من سلامة الـ "جانشات"، لعدم تكرار الواقعة مرة أخرى.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أنّه يتابع صيانة المدارس بشدة، حرصًا على حياة الطلاب المسؤولين منه، والذي يعتبرهم مثل أبنائه.

وكان محمد محمود مصطفى عزازي، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بنين، أُصيب بإصابات في الوجه، إثر سقوط مروحة سقف عليه، في أثناء تواجده بالفصل.

وقالت أسماء سيد، زوجة خال الطالب، إنّ الإهمال وراء حدوث الواقعة؛ إذ أن المدرسة لم تقم بأعمال الصيانة اللازمة قبل بدء العام الدراسي الجديد، ما يعرض حياة الطلاب للخطر، مؤكدة أنه يجب على الأهالي عدم إرسال أبنائهم للمدارس، لأنّهم سيصابوا وتتعرض حياتهم للخطر بدلا من أن يتعلموا، موضحة أنهم حرروا المحضر رقم 10741 قسم ثان الفيوم، وأحيلت الواقعة للنيابة التي تولت التحقيق.