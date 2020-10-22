ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية.. أبرزهم رجل أعمال عليه "144 سنة سجن"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية .. فقد تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمــن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (مالك ومدير إحدى شركات التسويق العقارى )، والمطلوب التنفيذ عليه فى (156) حكم بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (144 ) سنة ، حال إختبائه بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

كما تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمــن الأسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (مالكة مكتب تسويق عقارى) والمطلوب التنفيذ عليها فى (329) حكم بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (67) سنة ، حال إختبائها بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية.

كما تمكن قطاع الأمن العام من ضبط ثلاثة أشخاص (ربتين منزل ، من محافظة سوهاج) والمطلوب التنفيذ عليهما فى (قضية قتل عمد) محكوم بالسجن المؤبد ، و(عامل ، من محافظة سوهاج) والمطلوب النفيذ عليه فى (9) أحكام ، حال إختبائهم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.