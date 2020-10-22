استغلال دور العبادة.. أبرز مخالفات الدعاية في تقرير البعثة الدولية

أعلنت البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري 2020، والتي تتألف من 7 منظمات من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب الشريك المحلي الرئيسي والمتمثل في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، العديد من مخالفات الدعاية الانتخابية التي ارتكبها المرشحون في المحافظات محل رصد البعثة، وهي محافظات "الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا"، في أول تقاريرها الصادرة عن مراقبة العملية الانتخابية.

وتنوعت هذه المخالفات ما بين مخالفة الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم الوعود الانتخابية بشكل ينطوي على مخالفة ضوابط الدعاية، واستغلال دور العبادة ورجال الدين، واستخدام المؤسسات الحكومية، وكذلك الأطفال في الدعاية.

وأشادت البعثة بوجود انضباط تشريعي في القوانين المصرية المنظمة لحق المترشحين في الدعاية خلال انتخابات مجلس النواب، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وعلى المستوى الإجرائي، فقد التزمت الهيئة الوطنية للانتخابات بالإطار القانوني المنظم لمرحلة الدعاية الانتخابية، إلا أن هناك حاجة لتفعيل عمل لجان الانضباط والمتابعة الخاصة بمراقبة الإنفاق الدعائي.

وأوصت البعثة بتفعيل لجان المتابعة الخاصة برصد مخالفات الدعاية الانتخابية، بما يمكنها من رصد كافة مخالفات الضوابط التي وضعتها الهيئة، خاصة ما يتعلق بالحد الأقصى للإنفاق الدعائي، وبما يضمن نزاهة الانتخابات، وتفعيل أليات التواصل وتلقي الشكاوي من كافة المرشحين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بما يكفل التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها، وتعزيز دور الأجهزة المحلية في متابعة ومواجهة مخالفات الدعاية الانتخابية، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، مع ضمان عدم تدخل الأجهزة المحلية في أعمال الانتخابات.

وأوصت البعثة، بتدارك الأخطاء التي شهدتها الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى، خلال الدعاية في محافظات المرحلة الثانية، بما يضمن ويعزز نزاهة الانتخابات، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وإرشادات التباعد الاجتماعي طوال العملية الانتخابية، حتى لا تؤثر جائحة كورونا على مسار العملية الانتخابية.