ضبط قضايا نصب وتزوير بـ4 ملايين جنيه 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (8) قضايا (تقليد أختام – تزوير أوراق رسمية – نصب سفريات – نصب وإحتيال على المواطنين – إستيلاء على المال العام – تحويل أموال) مُتهم فيها عدد (11 أشخاص).. ضبط فيها نقدياً (6000 جنيه) .. كما ضُبط فيها مستندياً أكثر من (4,700,000 أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.