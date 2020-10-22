الهجرة: إعلان النسخة الثانية من مسابقة 30 يوم تحدي الأحد

تعلن وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، النسخة الثانية من مسابقة "30 يوم تحدي"، يوم الأحد المقبل، فضلا عن ما جرى إنجازه في النسخة الأولى للمسابقة، التي فاز بها 40 متسابقا، من دول السعودية، كندا، إنجلترا، ألمانيا، الكويت، الإمارات، جنوب أفريقيا، روسيا، البحرين، والسودان.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"30 يوم تحدي"، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موعد بث إعلان النسخة الثانية من المسابقة، مباشر مع المصريين المشاركين في الخارج.

وأعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أسماء الفائزين من المصريين بالخارج في مسابقة "30 يوم تحدي"، التي انطلقت في أغسطس الماضي، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الهجرة، وشارك بها نحو 150 مصريًا من الأعمار كافة، ومن عدة دول مختلفة.

يأتي ذلك حرصا من وزارة الهجرة، على تشجيع أبناء المصريين حول العالم على ممارسة الأنشطة الرياضية من أي مكان يمكنهم من خلاله ممارسة تلك الأنشطة، في إطار تعزيز سبل التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، ومن أبرز هذه الفعاليات برنامج "30 يوم تحدي".

ونشر الفائزون صورهم والشهادات التي حصلوا عليها من وزارة الشباب والرياضة، عبر فيس بوك والصفحة الرسمية لوزارة الهجرة.

شهدت عملية التسجيل مشاركة نحو 150 شابًا من 20 دولة من أبناء المصريين بالخارج من السعودية والكويت وسوريا وعُمان والبحرين والإمارات وجنوب أفريقيا والسودان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكرواتيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا وغيرهم.

ويأتي برنامج 30 يوم تحدي، ضمن سلسلة متصلة من الفعاليات التي تعتزم الوزارة إطلاقها، لتقوية الصلات بين الشباب المصري بالخارج ونظرائهم في الداخل.

ويعمل البرنامج على تشجيع الجاليات المصرية وشبابها على تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية، بما يتناسب مع قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي الفيروس.

ويحصل المشارك في البرنامج الذي أكمل التحدي على ميداليات وشهادات وسيتم إيصالها إليهم في محل إقامتهم، كما يُخصص للمصريين في الخارج شهادات سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني.

وتشمل الألعاب الرياضية "المشي، الجري، الكاياك، والدراجات النارية والهوائية"، إضافة إلى نشاط الـ"هاندي كاب" لذوي الهمم والقدرات الخاصة، يُنَفذ خلالها المشترك النشاط الرياضي الراغب في ممارسته.