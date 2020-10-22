افتتاح معرض توظيف المنتجات النسيجية الابتكارية بجامعة بنها

افتتح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، معرض توظيف المنتجات النسيجية الابتكارية في دعم المشروعات الصغيرة، لطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بمكتبة مصر العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم، عميد الكلية، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة غادة شاكر، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هاني شحته، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور ياسر عبدالرحمن، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واستمع نائب رئيس الجامعة، إلى شرح من الدكتورة داليا إبراهيم عفيفي، مدرس النسيج اليدوي بكلية التربية النوعية، المشرفة على المعرض، التي قدمت عرضا متميزا للمعروضات.

وقالت الدكتورة داليا عفيفي، إن المعرض من أعمال طلاب الفرتين الأولى والثالثة بقسم التربية الفنية، ضم حوالي 400 قطعة نسجية والأعمال الفنية واليدوية، وتنوعت التصميمات ما بين الخطوط العربية والفن الفرعوني والفنون الحديثة والمناظر الطبيعية، وصياغتها بطريقة تشكيلية مناسبة للظهور في النهاية، بمنتج يمكن استخدامها بأقل تكلفة وجودة عالية.

وأشارت الدكتورة داليا، إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار تشجيع طلاب الكلية على الاهتمام بالأعمال الفنية المتنوعة، التي يستفيد منها المجتمع والجمهور بأسعار التكلفة، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب على إقامة المشروعات الصغيرة.

وفي وقت سابق، واصل الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب جولاته، لتفقد الدراسة بعدد من الكليات للوقوف على انتظام العملية التعليمية التعليمية، مع بداية الفصل الدراسى الأول.

وشملت الجولة كليات التربية والتمريض والحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون التطبيقية، ورافق نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة، الدكتورة إيمان عبدالحق، عميد كلية التربية، والدكتورة هويدا صادق، عميد كلية التمريض، والدكتورة هالة زايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورعبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلي، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية ووكلاء الكليات.