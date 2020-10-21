رئيس جامعة بنها يستقبل مستشار "ناصر العسكرية": حريصون على تأهيل الشباب

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، على هامش إلقاءه ندوة عن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، خلال فعاليات معسكر "قادة المستقبل 4"، الذي ينظمها مركز إعداد القادة بالجامعة، في الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب البشري، والدكتور مصطفى العبادي، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أبو سالم، المشرف العام علي مركز إعداد القادة، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الانشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب، ومحمد زكي، رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه عبدالرحمن حمدي.

وأكد "السعيد" أن الجامعة حريصة على إجراء حوارات والتواصل مع الطلاب، بهدف بناء جيل جديد من الشباب، قادر على المساهمة في بناء المجتمع، مشيرا إلى أن مركز إعداد القادة بالجامعة، يعد نقطة انطلاق لخدمة الطلاب واكتشاف وتدريب وتأهيل القيادات الشبابية، ليس فقط بجامعة بنها، ولكن بالقليوبية والمحافظات المحيطة بها.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تقدم كل الدعم للأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة داخل الكليات، وتذلل الصعوبات كافة، التي تواجههم؛ للاستفادة من طاقات الشباب وطلاب الجامعة، مشيرا إلى أن معسكر "قادة المستقبل 4" يتضمن تنظيم عددا من الندوات واللقاءات الثقافية، ودعم الطلاب المتميزين في كل المجالات.