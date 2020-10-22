ضبط شخص صرف معاش والداته لمدة 21 بالمخالفة للقانون

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.. فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا) بالإستيلاء على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون .

ولقد أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة تلك المعلومات و أن المذكور المُشار إليه قام بالإستمرار فى صرف معاش عن والدته التى توفيت بتاريخ 29/12/1999 وعدم إخطار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بتخطيه السن القانونى الموجب لعدم صرفه المعاش وذلك خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016 وإخفائه بيانات تفيد فصله من إحدى الجامعات الحكومية " تعليم مفتوح " لإستنفاذه فترة غيابه عن الجامعة لمدة عامين والإستيلاء على مبلغ (27٫633 جنية مصرى) بالمخالفة للقانون ، ولقد أمكن الحصول على المستندات المؤيدة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.