بعد زيادة الإصابات.."الصحة" تحدد 9 خطوات للعزل المنزلي لحالات كورونا

بعد أنباء الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتحذيرات الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن عودة أعداد مصابي فيروس كورونا مرة أخرى فى الارتفاع والتخوفات الشديدة من قدوم فصل الشتاء، وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القواعد للعزل المنزلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يستعرض "الوطن" فى هذا التقرير هذه القواعد

1- عزل الشخص المصاب في غرفة بمفرده بعيداً عن باقي أفراد الأسرة.

2- منع أي زيارات منزلية.

3- ارتداء الكمامة أثناء التعامل مع الشخص المصاب ولابد من وجود مسافة آمنة لا تقل عن مترين.

4- التخلص من الكمامة بشكل آمن من خلال وضعها في كيس بلاستيكي محكم الغلق.

5- غسل الأيدي دائماً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية في كل مرة يتم التعامل فيها مع المريض.

6- توفير أدوات خاصة للشخص المصاب مثل الأطباق والكوبايات والفوط والمفارش والملابس.

7- التهوية الجيدة داخل المنزل.

8- غسل ملابس الشخص المصاب بعيداً عن باقي أفراد الأسرة.

9- تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيراً مثل أجهزة الكمبيوتر ومقابض الأبواب والهواتف المنزلية والحمام والطالات مع الالتزام بارتداء القفازات أثناء التنظيف.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعداد الوزارة لاستقبال فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه تم تطوير أكثر من 45 مستشفى ضمن مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، وجار تطوير باقي المستشفيات.

وأوضحت "زايد" فى تصريحات صحفية لها أن تلك المستشفيات كانت حائط الصد الأول بالتعاون مع مستشفيات العزل لمواجهة الجائحة، مشيرة إلى زيادة قدرة المعامل لـ61 معملاً على مستوى الجمهورية بقدرة تشغيلية حوالي 30 ألف عينة يوميًا، كما تم زيادة المقاعد بالخط الساخن من 500 إلى 800 مقعد باللغتين العربية والإنجليزية، لسرعة الاستجابة والرد على استفسارات وبلاغات المواطنين بشأن فيروس كورونا.

وشددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وحثت الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو اكثر أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.