حظك اليوم الجمعة 23-10-2020 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العذراء لديه حسّ مرهف، كما أنّه شخصية شديدة القلق باستمرار على الأشخاص المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل ويمنحك ذلك يوما مهما للبناء ولإنجاز أعمالك وللاهتمام بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك ما زالت تمنحك سحرا وجاذبية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.