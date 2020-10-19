حظك اليوم الاثنين 19-10-2020 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يصبو إلى درجة عالية من النضج في وقت أقل من غيره، ما يجعل الكثيرين ممن حوله يثقون في آرائه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تجد اليوم أن لديك رغبة في الاستقلال، ويمنحك ذلك إصرارًا قد يصل إلى حد العناد كثيرًا.. انتبه ولا تبالغ في عنادك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وعليك بحماية نفسك من بعض الأقارب الفضوليين والمتدخلين في شؤونك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.