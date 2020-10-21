حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العذراء لديه حماس كبير في العمل، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يعمل لصالحك، ومن ثم لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللامبالاة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تجعلك تنعم براحة البال واليسر في علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية مفيدة شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.