حظك اليوم الخميس 22-10-2020 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يعتبر برج العذراء من الأبراج التي تتمتع بالجسد القوي والمرونة الكبيرة، وتحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر ما زال داعما ويعدك بلقاءات مهنية واجتماعية مميزة وقد تعقد صداقات ملائمة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تعدك بوقت رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج، ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.