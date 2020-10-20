حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج العذراء القدرة على التحليل والتفسير لمختلف الأمور من حولهم بطريقة دقيقة وصحيحة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة ولا تتذمر إذا تعطلت أمور.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تنهي نزاعا مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.