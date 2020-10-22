محافـظ المنوفية يتابع انتظام سير العمل بمصنع تدوير القمامة 

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مصنع تدوير القمامة بأبو خريطة بحي غرب مدينة شبين الكوم، اليوم، للوقوف على إنتظام سير العمل وتذليل العقبات التي تعوق العمل بالمصنع للحد من تراكمات القمامة، في إطار الإرتقاء والنهوض بقطاع تحسين البيئة ومنظومة النظافة وخطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وتابع المحافظ إنتظام سير العمل بالمصنع واستمع إلى شرح عن مراحل التشغيل بدءًا من مرحلة استقبال القمامة والفرم ونخل الخشن ومرحلة فصل الهواء، ومرحلة الفرز اليدوى والكبس، وصولاً لمرحلة تشغيل السماد ونخله وتجهيزه للبيع.

كما تفقد أعمال فرز تراكمات القمامة ووجّه لسرعة تكثيف الأعمال للإنتهاء من رفعها، مشدداً على تنظيم ثلاث ورديات على مدار 24 ساعة لإنجاز المهام وإزالة كافة التراكمات، ووجّه رئيس حي غرب بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة فى رفع كافة المخلفات الصلبة لضمان تشغيل المصنع بكامل طاقته.

جدير بالذكر أن مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات علي أرض المحافظة، على مساحة (5) أفدنة وبتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه وبسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة النظافة.