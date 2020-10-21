القصة الكاملة للاشتباه في إصابة 5 طلاب إبتدائي بكورونا في المنوفية

استيقظ أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، علي خبر الاشتباه في إصابة 5 طلاب بمدرسة "سعيد التراس" الابتدائية ، بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجدهم بالمدرسة، ما اثار حالة من الفزع بين أولياء الأمور وسط انتشار شائعات عن غلق المدرسة.

الدكتور حافظ طعيمة، مدير الصحة المدرسية بمدينة تلا، انتقل علي الفور إلى المدرسة برفقة أحد الأطباء لتوقيع الكشف الطبي علي الطلاب، مؤكدا أن 5 طلاب عانوا صباح اليوم أثناء تواجدهم في المدرسة من ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف "طعيمة" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الطلاب لم تثبت إصابتهم بالفيروس حتى الآن ولا زالوا يخضعون للمتابعة بمستشفي تلا المركزي، مشددا على أن ثبوت إصابة طالبين في فصل واحد يقتضي إغلاق الفصل لمدة 28 يومًا وفق البروتوكول المتبع مع المدارس.

وزير التعليم: تعليمات لأولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم بالذهاب للمدرسة حال ارتفاع درجة حراراتهم عن 38 درجة

بدوره قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريح صحفي، إن الطلاب لم تتأكد إصابتهم بفيروس كورونا، وهناك تعليمات لأولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدرسة حال ارتفاع درجة حرارتهم عن 38 درجة، مبينًا أنَّ الوزارة مستعدة تمامًا لأي سيناريوهات قد تحدث.

وأشار شوقي إلى أنَّ العملية التعليمية بالمدارس تسير بصورة منتظمة وطبيعية فى خامس أيام انطلاق العام الدراسي الجديد، موضحًا أنَّ غرفة العمليات لم ترصد أي مشكلات حتى الآن، منوهًا إلى أنَّ الوزارة تعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد رغم كل التحديات الصعبة بسبب جائحة كورونا.

وأفادت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن الإدارة التعليمية بتلا استدعت أولياء الأمور لإخطارهم بالاشتباه في إصابة ابنائهم بفيروس كورونا لأخذ احتياطاتهم والاطمئنان علي ذويهم، مؤكدا متابعة كافة الطلاب والاطمئنان علي سلامتهم، نافيا شائعة اتخاذ قرار بإغلاق المدرسة.

وأكد الدكتور حافظ طعيمة مدير الصحة المدرسية بتلا، أن اثنين من الطلاب الخمسة المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بمدرسة الشهيد سعيد التراس بتلا حالتهم الصحية مطمئنة وانخفضت درجة حرارتهم، مؤكدا أنه جار الاطمئنان علي الطلاب الثلاثة الآخرين وعرضهم علي أخصائي الأطفال للاطمئنان علي سلامتهم.

مديرية التربية والتعليم تنفي الواقعة

ونفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في بيان لها ما أثير بوسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول ظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين طلاب مدارس التعليم العام بالمنوفية، مؤكدين أن كل ما أثير بخصوص ذلك عار تماما عن الصحة، واكدت في البيان عدم ثبوت حالة اشتباه واحدة بين طلبة التربية والتعليم بالمنوفية.

وأكد أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ما رددته وسائل الإعلام غير صحيح، مشيرًا إلى عدم إغلاق المدرسة أو التأكد من إصابة أي طالب أو الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وتابع قائلا: "ارتفاع في درجة الحرارة ممكن يحصل لأي حد بس مش اشتباه كورونا".

مصادر طبية: إجراء مسحة كورونا لطالب من المشتبه في إصابتهم بالفيروس

وأكد مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" ، أن 4 أطفال من المشتبه بإصابتهم بالفيروس انخفضت درجة حرارتهم وأصبح وضعهم الصحي مستقرًا وغير مقلق، مؤكدا أن الطالب الخامس يدعي "م.م" طالب في الصف الرابع الإبتدائي، خضع لسحب مسحة من الحلق بمستشفي تلا المركزي بعد استمرار معاناته من ارتفاع درجة حرارته، بالإضافة إلي وجود كحة وأعراض برد، مما اضطر مديرية الصحة لإخضاعه لمسحة كورونا للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه.