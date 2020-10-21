انخفاض حرارة طالبين من المشتبه إصابتهم بـ"كورونا" في المنوفية

أكد الدكتور حافظ طعيمة، مدير الصحة المدرسية بمركز بتلا، في محافظة المنوفية، أن اثنين من الطلاب الخمسة المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، بمدرسة "الشهيد سعيد التراس" الابتدائية، انخفضت درجة حرارتهما، وأصبحت حالتهما "مطمئنة"، مؤكداً أنه يجري الاطمئنان على الطلاب الـ3 الآخرين، وعرضهم على إخصائي الأطفال، للتأكد من حالتهم الصحية.

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مدرسة "الشهيد سعيد التراس" الابتدائية، التابعة لإدارة تلا التعليمية، سجلت إصابة 5 تلاميذ بارتفاع في درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة، خلال تواجدهم في المدرسة صباح اليوم، وتمّ تحويلهم إلى مستشفى تلا المركزي، لاتخاذ اللازم معهم.

وأضافت المصادر أنَّه تمّ استدعاء أولياء أمور الطلاب، لإخطارهم بالاشباه في إصابة أبناءهم بفيروس "كورونا" المستجد، لأخذ احتياطاتهم والاطمئنان على ذويهم، وأشارت إلى أنَّه يجري متابعة كل الطلاب للاطمئنان على سلامتهم، ونفت المصدر "شائعة" اتخاذ قرار بإغلاق المدرسة.

وفي وقت سابق، أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنَّه لم يتمّ التأكّد حتى الآن من إصابة الطلاب بفيروس "كورونا"، ولكنهم يعانون من ارتفاع درجات الحرارة، موضحاً أنَّ هناك تعليمات لأولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدرسة حال ارتفاع درجة حراراتهم أكثر من 38 درجة، وشدد على أنَّ الوزارة مستعدة تماما لأي سيناريوهات قد تحدث.

وأشار "شوقي" إلى أنَّ العملية التعليمية بالمدارس تسير بصورة منتظمة وطبيعية في خامس أيام العام الدراسي الجديد، موضحًا أنَّ غرفة عمليات الوزارة لم ترصد أي مشكلات حتى الآن، منوهًا إلى أنَّ الوزارة تعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد رغم كل التحديات الصعبة بسبب جائحة "كورونا".