مرشحة المنوفية المثيرة للجدل توثق حساب فيس بوك: "أشكر اللي شتموني"

أعلنت "وفاء صلاح الدين" مرشحة مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز شبين الكوم بالمنوفية، توثيق حسابها على "الفيس بوك" بعد تواصلها مع إدارة الموقع التي طلبت منها إرسال بياناتها الشخصية والمستندات التي تثبت أنها شخصية عامة.

وقالت المرشحة المثيرة للجدل في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن السبب وراء توثيق الحساب علي فيس بوك، هو انتشار صفحات كثيرة تحمل اسمها وتقوم بإعادة نشر منشوارتها مرة أخرى، مشددة على ضرورة احترام الخصوصية والبعد عن الإساءات.

وتابعت: "أشكر الناس اللي شتمتني لأنهم سبب في توثيق صفحتي علي فيس بوك، ورب ضارة نافعة لأنهم افادوني في النهاية"، وشددت على مقاضاة كل من قام بسبها أو وجه إليها اتهاما بالإنتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدة أنها وطنية ولا تقبل مثل هذ الاتهامات.

جدير بالذكر، أن وفاء صلاح الدين من أكثر سيدات المحافظة إثارة للجدل، بعد حديثها عن "الزوجة الثانية"، ومنذ ذلك الوقت أصبحت محل اهتمام من رواد الفيسبوك، نظرا لموقفها الذي أثار موجة من التعليقات المتباينة، وكانت المفاجأة بعد ذلك إعلانها الترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، لتثير الجدل مرة أخرى بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد اختيارها "الموز" كرمز انتخابي.