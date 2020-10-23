حظك اليوم الجمعة 23-10-2020 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان لديه قدرة على الموازنة بين أمور حياته، سواء كانت المهنية أو العاطفية أو الأسرية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك اليوم نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة والعمل ويمنحك ذلك يوما مهما للبناء ولإنجاز أعمالك وللاهتمام بصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.