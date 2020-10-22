حظك اليوم الخميس 22-10-2020 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم مواليد برج الميزان بتحقيق التوازن في كافة أمور حياتهم كما أنهم أشخاص قياديون يؤهلهم ذلك للإدارة بنجاح .

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومع ذلك الشمس في برجك تساعدك أن تحصل على مساندة من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.