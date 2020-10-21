حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يثق في الآخرين بسهوله، كما أنه من الشخصيات التي تبحث عن العمل قبل الزواج، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك.. انتبه وحاول أن تتجاوب مع الواقع والمستجدات بهدوء، ورغم الضغوط تستطيع أن تحقق تطورا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر معاكس في منزل العائلة.. إذا تعقدت الأمور، اصبر واهتم بنفسك وصحتك، ومع ذلك من الممكن أن تستمتع بالحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.