حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يصعب عليه أن يكون محايدا في الحديث، ويلجأ إلى الجدل في الحديث، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تجد أنك تميل إلى الاعتدال في كل شيء، وتبدو متزنا جدا وينفعك ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطلاقة وترد على كل سؤال بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة بشرى، ويوافق تاريخ ميلادها 5 أكتوبر.