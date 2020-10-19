حظك اليوم الاثنين 19-10-2020 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يبذل قصارى جهده لمساعدة وإرضاء من حوله، ولا ينتظر منهم مقابل ذلك.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعل ذهنك متقدًا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تدفعك لمشاركة من تحب بأفكار مثيرة وتبدو مقنعا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.