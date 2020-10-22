وزيرة البيئة: 65% من الأمراض سببها اختلال التوازن البيئي

قال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك علاقة وثيقة بين ملف البيئة والحفاظ عليها وانتشار الأمراض وتحرك العالم نحو هذا الملف، مضيفة أنه من ٦٠_٦٥ % من الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان سببها خلل التوازن البيئي.

وأضافت ياسمين فؤاد، خلال كلمة لها، في جلسة نقاشية حول الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية، أن جائحة كورونا أعطتنا درسا مهما وهي أن الطبيعة لا تحتاج إلينا ونحن من نحتاج إليها وأن الرجوع إلى الطبيعة هو أساس الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض، متابعة "وهذه ليست كلمات توضع في ورق ولابد أن نعي أن كل نشاط أو ممارسة أو التنمية يدفع ثمنها أبناؤنا وكان مهم جدا أن نبدأ في التعافي الأخضر على مستوى العالم"، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة وزارة تنسيقية، مضيفة "كنا مسؤولين عن عملية إدارة المخلفات على مستوى الدولة، وعملنا على توعية المواطنين وعملنا مع وزارة التنمية المحلية وسيطرنا على نسب تلوث الهواء ومنعنا الحرق المكشوف للكمامة، كل التحية والتقدير لكل متعهد كمامة في جمهورية مصر العربية ولمدة إرشادية كاملة لكيفية التعامل مع مخلفات الوقاية وبرامج توعوية"، بحسب تعبيرها.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تركز حاليا على مصطلح التعافي الأخضر كأحد وسائل مواجهة فيروس كورونا، موضحة أن أزمة فيروس كورونا أثبتت أن الطبيعة ليست في حاجة للبشر ولكن البشر هم الذين في حاجة للطبيعة.

وتابعت، "كل التحية والتقدير لمتعهدي جمع القمامة ونحن في بيوتنا كانوا هم من يتصدون لجمع القمامة وكان لهم دور في مواجهة تفشي كورونا، كما عملنا برامج توعوية في التليفزيون ضد تفشي الفيروس".

وأشارت إلى أن هناك تكلفة للتدهور البيئي بنسبة 1.4 وبالتالي، "فلابد من عمل دراسة لتكلفة الأثر البيئي لمنع الانبعاثات التي تخرج من المصانع التي بدورها تؤثر على الاقتصاد والعملية الإنتاجية"، بحسب تعبيرها.

وعقد المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الخميس، جلسة نقاشية مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحضور عدد من أعضاء المجلس والإعلاميين ورؤساء التحرير.

وتناقش الجلسة دور الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية، وتنقسم محاور الجلسة إلى التعريف بالإعلام البيئي وأهميته وأهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل في مجال الإعلام البيئي، كما تتطرق إلى محددات ومعايير الإعلام البيئي والعقبات التي تواجهه ومتطلباته.

وتهدف الجلسة النقاشية إلى التوصل لتوصيات محددة تكون نواه لأسلوب وشكل جديد في التعامل المستقبلي مع قضايا البيئة في الإعلام.