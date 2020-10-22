بمقدم 15%.. استبدال سيارات "بيك أب" بميكروباصات جديدة في قنا

قال اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، إن البنك الزراعي المصري، قدم مجموعة من التسهيلات للمتقدمين للحصول علي خطوط سير السيارات في إطار المسابقة التي أعلنت عنها المحافظة مؤخرا، وكذلك للراغبين من سائقي سيارات "البيك أب" لتحديثها بسيارات جديدة.

وأشار الداودي الي ان المميزات التي قدمها البنك شملت تخفيض مقدم السيارة إلى 15 % بدلا من 25 % ومنح العميل ميزة تمويل السيارة بالوقود لمدة شهر بقيمة تقديرية ألف جنيه تبدأ من تاريخ الاستلام، بالإضافة الي قرار المحافظ بالإعفاء من رسوم "الكارتة" لمدة عام، مؤكدًا أن المحافظة تسعي إلى تقديم كافة التسهيلات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن القنائي.

جدير بالذكر أن المحافظة أعلنت عن طرح خطوط سير الجديدة للمواطنين تشمل 57 سيارة سرفيس داخل مدينة قنا و 99 سيارة أخرى تربط بين مدينة قنا والمراكز الأخرى والتي سيتم إجراء القرعة العلنية لها غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا عبر تقنية البث المباشر، في إطار سعي المحافظة لاستيعاب كثافة الركاب لاسيما في أوقات الذروة لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وكذلك وإضفاء نوع من المظهر الحضاري، كما تسعى المحافظة إلى إحلال سيارات "البيك أب" بسيارات ميكروباص جديدة تتناسب مع ما تشهده المحافظة من تطور في شتي المجالات حيث تم استبدال 102 سيارة بيك أب بسيارات على خط "قنا - قوص" وجاري استبدال باقي الخطوط .